Evento de lançamento dos “iPhones 12” poderá acontecer só em outubro

O Macotakara tem um histórico para lá de incerto. É fato que eles têm boas fontes na cadeia de suprimentos da Apple e já cravaram muitos rumores (como o do “calombo” nas cameras dos iPhones 11 e dos três sensores nos iPads Pro de 2020). Por outro lado, eles já pisaram na bola algumas vezes (como quando falaram que os iPads Pro de 2019 perderiam o conector de 3,5mm e que a Apple lançaria um novo iPod touch com USB-C).

Ou seja, é bom sempre interpretarmos essas informações vindo do outro lado do mundo com aquele bom e velho receio. Dito isso, vamos as notícias de agora.

Evento de lançamento dos “iPhones 12” em outubro

Segundo o veículo japonês, fornecedores chineses da Maçã informaram que o evento de lançamento dos “iPhones 12” poderá acontecer em outubro (mais especificamente na segunda metade do mês) por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Como sabemos, a Apple tradicionalmente realiza um evento especial para apresentar a nova geração do iPhone e do Apple Watch em setembro, começando a vender os produtos algumas semanas depois.

Como fornecedores da Apple saberiam a data do evento não há como saber, afinal, esse é o tipo de coisa que a Maçã não precisa comunicar absolutamente nada para ninguém, ainda mais com tanta antecipação. Mesmo que os aparelhos sejam lançados com um certo atrasado (uma hipótese já cogitada por muita gente) por conta da pandemia, a empresa poderia muito bem manter o evento especial em setembro.

Por outro lado, ao fazer isso e espaçar muito a apresentação do início das vendas em si (levanto em conta que a produção de fato está atrasada), a Apple poderia dar um tiro no pé já que muita gente simplesmente esperaria pelos novos modelos para trocar de aparelho — basicamente fazendo com que as vendas dos modelos atuais despencassem.

Novos iPhones sem 5G?

Até o momento, todos os rumores vindo de fontes confiáveis (ou seja, analistas ou leakers com alguma tradição nesse mercado) afirmam que os quatro modelos de “iPhones 12″ (um de 5,4″, dois de 6,1″ e um de 6,7”) contarão com suporte ao 5G.

O Macotakara, contudo, disse a Apple pretende lançar o(s) modelo(s) LTE (ou seja, com conectividade 4G) em meados de outubro, enquanto os modelos 5G em si chegariam apenas em novembro.

Será que em 2020 a Apple ainda apostará em iPhones sem conectividade 5G? Ainda que países como o Brasil estejam longe de implementar tal rede, é difícil imaginar a Apple dividindo a linha “iPhone 12” em aparelhos 4G e 5G. O tempo, sem dúvida, responderá essa pergunta.

Por fim, os japoneses disseram que o chip “A14”, o qual supostamente entrou em produção agora no fim do segundo trimestre, será fabricado pela TSMC num processo de 5 nanômetros “inFO-PoP” com memória LPDDR5.