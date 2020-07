Habemus “Dracarys”! Jogo Total War: WARHAMMER II finalmente chega à Mac App Store

A sequência do jogo ganhador de vários prêmios chegou à App Store do macOS recentemente e promete angariar ainda mais prêmios com gráficos melhores e jogabilidade sofisticada com base em turnos.

Publicidade

Total War: WARHAMMER II é “um jogo de estratégia de proporções titânicas”, no qual são apresentadas quatro raças icônicas — já conhecidas do mundo de Warhammer Fantasy Battles — para que uma seja escolhida na tentativa de salvar (ou destruir) o Novo Mundo. Qual a sua escolha?

Esse é um dos jogos mais completos que você encontrará na categoria de guerras e estratégias. O game combina uma campanha em mundo aberto com base em turnos e táticas intensas de batalhas em tempo real, para que você conquiste Westeros o Novo Mundo.

O mundo em si é vasto e cheio de paisagens, heróis e criaturas místicas, completo para explorar, capturar e crescer o império, turno após turno. É tanta informação e possibilidades que pode levar um tempo até você absorver tudo o que pode fazer, desde de armaduras mágicas para um herói a uma aliança para negar e declarar guerra.

Publicidade

O vídeo abaixo ilustra bastante as infinitas opções:

Se você é Jon Snow e ficar perdido com tanta coisa, não se preocupe: a desenvolvedora Feral Interactive disponibilizou uma página com dezenas de vídeos explicativos e detalhados com dicas e tutoriais.

E depois de gastar muitos dias, semanas ou meses de jogo, até você enjoar de ganhar (ou perder), o game ainda tem várias outras DLCs (conteúdo baixável) para compra, estendendo um pouco mais o seu entretenimento.

Publicidade

Gostou? Antes de comprar, aqui vão algumas informações importantes: o jogo requer ao menos o macOS Mojave 10.14 e 52GB(!) de espaço livre em disco. O game é suportado pelos seguintes modelos de Macs:

MacBook Pro de 13″ de 2016 ou mais recente;

MacBook Pro de 15″ do fim de 2013 (com 2,3GHz processador) ou mais recente;

iMacs de 21,5″ do fim de 2017 ou mais recente;

iMacs do fim de 2012 com a NVIDIA 680MX;

iMacs de 27″ do fim de 2013 (com 2GB para placas de vídeo) ou mais recente;

iMac Pro de 2017 ou mais recente;

Macs Pro de 2013 ou mais recentes.

Para conferir o seu modelo, clique no ícone da Maçã, na barra de menus, e escolha “Sobre Este Mac”. Sem um desses modelos, você pode até conseguir comprar o jogo, mas ou não conseguirá abri-lo ou poderá ter problemas de performance.

Você pode comprar Total War: WARHAMMER II pela Mac App Store, ou pelo Steam. Infelizmente não é um jogo barato, considerando ainda as várias compras internas, mas certamente é um investimento na sua diversão — e que com certeza vem a calhar em dias de tédio.

Publicidade

Dracarys e divirtam-se! 🐲