Rumor: segunda geração dos AirPods Pro será lançada no 2º semestre de 2021

Não tem nem um ano que os AirPods Pro foram lançados, mas já se fala sobre a segunda geração dos fones de ouvido sem fio topos-de-linha da Apple.

Publicidade

Há alguns meses, o conhecido analista Ming-Chi Kuo disse que a produção em massa do suposto novo modelo poderá começar entre o segundo semestre de 2021 e o começo de 2022; agora, o dúbio DigiTimes inferiu que o lançamento da próxima geração dos AirPods Pro poderá ocorrer já na segunda metade do ano que vem.

Segundo fontes do veículo taiwanês, os próximos AirPods Pro poderão incluir novos sensores de luz, os quais serão usados na “implementação de recursos de monitoramento de saúde”. Vale lembrar, porém, que o próprio DigiTimes disse anteriormente que tais recursos de saúde chegariam com a segunda versão dos AirPods, lançados em março de 2019 — o que não aconteceu.

Não obstante, eles afirmam que essa novidade possibilitará monitoramento de frequência cardíaca, contagem de passos e “condições de saúde”, além de detecção dos movimentos da cabeça.

Publicidade

Ainda de acordo com as informações, alguns dos próximos modelos ‌dos AirPods Pro‌ serão montados pela Inventec Appliances, no Vietnã, sendo que as fabricantes da atual geração (Luxshare e GoerTek) também produzirão os futuros fones de ouvido sem fio.

O DigiTimes não cita na matéria de hoje, porém, rumores/novidades relacionados aos AirPods de terceira geração, os quais poderão ser lançados no começo de 2021, de acordo com Kuo.

Caso ambos os rumores se provem verdadeiros, é realmente provável que as atualizações dos AirPods normais e da sua versão Pro aconteçam só em 2021 — ao passo que, neste ano, teríamos o (especulado) lançamento dos “AirPods Studio”, os primeiros fones de ouvido circum-aurais (over-ear) da Apple.

Publicidade

AirPods Pro de Apple Preço à vista: R$2.024,10

Preço parcelado: em até 12x de R$187,42

Característica: fones sem fio com cancelamento de ruído

Lançamento: outubro de 2019

via MacRumors