Há alguns meses, falamos aqui sobre a iminente chegada de um recurso muito pedido pelos usuários do WhatsApp no iOS: o suporte ao compartilhamento rápido do sistema, em que é possível tocar em um contato específico do mensageiro na tela de compartilhamento para enviar um determinado conteúdo instantaneamente.

O problema é que a farra durou pouco: algumas semanas depois, a equipe do WhatsApp retirou o recurso da versão beta do aplicativo por conta de problemas de travamento e compatibilidade. A boa notícia é que agora, pelo visto, ela voltou para ficar!

De acordo com o WABetaInfo, a versão 2.20.80 do WhatsApp já traz novamente suporte ao compartilhamento rápido do iOS 13. O recurso já tinha sido restaurado no WhatsApp beta na última semana, e agora já está disponível para todos os usuários.

O funcionamento do recurso é automático: o WhatsApp detecta automaticamente seus contatos mais frequentes, e o sistema se encarrega de dispor os atalhos na tela de compartilhamento de forma inteligente — desta forma, você poderá ver na tela uma combinação de contatos do WhatsApp e de outros aplicativos, como o Telegram ou o iMessage, dependendo da frequência que você conversa com eles.

Como bem lembrou o leitor Tiago Peruchin, o recurso não funciona caso você ative a segurança do WhatsApp via Face ID ou Touch ID — vai da sua preferência, portanto, abrir mão da proteção extra para ter essa nova camada de conveniência (ou não).

Para quem gostou da novidade, a nova versão do WhatsApp já está disponível na App Store — e ela ainda traz novidades adicionais, como suporte a figurinhas animadas e novas bolhas de conversa verde-escuras. Vamos atualizar?