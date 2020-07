É, amigos e amigas: quando a maré de azar vem, ela vem com força! A Apple já está encalacrada até o pescoço com investigações de supostas práticas anti-competitivas (Tim Cook vai testemunhar perante o Senado dos Estados Unidos na próxima semana por conta disso), mas isso não significa que as coisas não podem piorar.

Como informou o Axios, o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, está liderando uma investigação — conduzida por múltiplos estados americanos — sobre possíveis práticas da Apple abusivas ao consumidor.

Ainda não há mais detalhes sobre que práticas seriam essas, mas a reportagem cita possíveis “artifícios enganosos” que podem ter violado as leis de proteção ao consumidor de vários estados do país. Por enquanto, a coisa toda ainda está na fase de investigação, mas caso as evidências sejam concretas, a Apple poderá ser alvo de mais uma (ou várias) ações judiciais.

Os documentos coletados pelo Axios são de março, o que indica que a investigação já está sendo realizada pelo menos há alguns meses — ou seja, caso as ações judiciais sejam realizadas, provavelmente saberemos delas daqui a pouco tempo.

Nenhuma das partes (Apple, Ken Paxton ou estados) envolvidas na investigação se pronunciaram sobre o tema. Ou seja, vamos aguardar.

via MacRumors