Código da terceira beta do iOS 14 faz referência a um iPhone com tela de 5,4″

A Apple disponibilizou, ontem, as terceiras versões beta dos seus novos sistemas, incluindo a do iOS 14. Além de novidades no design e funções, o código do software “esconde” algo mais interessante: referências a um iPhone de 5,4 polegadas — o qual espera-se que faça parte do lineup do futuro “iPhone 12”.

A descoberta foi feita pelo pessoal do 9to5Mac, mas o raciocínio é um pouco complicado. Em suma, eles se basearam no recurso “Zoom da Tela” do iOS, que possibilita aumentar textos, botões e ícones do dispositivo.

Basicamente, esse recurso funciona simulando que o dispositivo possui uma tela física menor, por exemplo: se você tiver um iPhone com uma tela de 5,5 polegadas, o Zoom da Tela usará a mesma interface que o modelo de 4,7″. Se você tiver um iPhone de 6,5″, ativar essa opção trará a interface de um iPhone de 5,8″, ampliando os elementos supracitados.

Vale notar, porém, que nem todos os modelos possuem esse recurso, entre eles o iPhone X, pois foi lançado com apenas um tamanho (5,8″). Como resultado, a Apple nunca preparou a interface do iOS para um iPhone com tela sem bordas com menos de 5,8 polegadas.

Dito isso, o 9to5Mac descobriu uma nova resolução, menor, que habilita o Zoom da Tela em iPhones X, XS e 11 Pro pela primeira vez. Após alguns testes, eles viram que a resolução de 960×2079 pixels “cabe” perfeitamente na tela de um iPhone com 5,4 polegadas, levando-os a especular que a Apple já estaria preparando o iOS para rodar num dispositivo com essa especificação.

Embora isso possa ter sido uma coincidência daquelas, o histórico de descobertas semelhantes não pode passar batido. Mais precisamente, a resolução da tela do iPhone XS Max (2688×1242 pixels) foi desvendada antes do anúncio oficial, a partir de códigos de uma versão beta do iOS 12.

Além disso, é amplamente especulado que a Maçã apresentará quatro modelos de iPhones este ano: um de 5,4″, dois de 6,1″ e outro de 6,7″ — portanto, tudo isso apenas soma-se às expectativas existentes.