Como escolher seu nome público e foto de perfil no Mensagens (iMessage)

Depois de muitos anos, a Apple adicionou ao Mensagens — no iOS 13 — uma funcionalidade elementar a qualquer mensageiro que se preze: a possibilidade dos usuários criarem perfis próprios, com nome de exibição pública e uma foto de perfil — para que você possa, afinal de contas, identificar-se com seu próprio nome e rosto, em vez de simplesmente um número de telefone ou endereço de email.

Publicidade

A parte boa é que, para quem quiser configurar o próprio perfil, os passos para fazê-lo são muito simples. Abaixo, daremos o caminho das pedras no iPhone ou iPad:

Na tela inicial do Mensagens, toque no ícone de três pontinhos no canto superior direito. Selecione a opção “Editar Nome e Foto”. Digite os nomes desejados nos campos de Nome e Sobrenome. Toque na foto de perfil para trocá-la; você pode tirar uma selfie tocando no ícone de câmera, escolher uma imagem da sua galeria ou selecionar um Animoji/Memoji como sua foto de perfil. Também é possível simplesmente colocar suas iniciais como avatar. Por fim, selecione se você quer compartilhar seu nome e sua foto no Mensagens, e com quem: dá para deixar os elementos visíveis para todos ou somente para os seus contatos. É possível ainda selecionar a opção “Sempre Perguntar”, em que você precisará confirmar antes de compartilhar essas informações com um determinado contato.

Você também tem acesso ao seu perfil indo em Ajustes » Mensagens » Compartilhar Nome e Foto.

Vale notar que, caso um dos seus contatos salvos adicione nome e foto de perfil, um alerta aparecerá no topo da sua conversa com ele, avisando das novas informações; você pode tocar em “Atualizar” para que a ficha do contato em questão mantenha-se atualizada com os dados fornecidos por ele. Alternativamente, dá para ignorar o aviso e manter o contato com o nome e foto que você mesmo atribuiu. 😉

Publicidade