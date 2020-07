Corning lança novo vidro para smartphones mais resistente a quedas e arranhões

Hoje em dia, um smartphone é basicamente um pedaço de vidro que levamos para lá e para cá. E, como sabemos, vidro quebra! Mas a Corning, empresa responsável pela criação dos vidros utilizados pela Apple e por diversas outras fabricantes, quer mudar esse paradigma.

Hoje, a empresa lançou o Gorilla Glass Victus, que muito provavelmente equipará a maioria dos smartphones que conhecemos. De forma bem resumida, os vidros funcionam assim: quando você melhora a resistência para quedas, eles ficam mais frágeis a arranhões — e vice-versa. Agora, pela primeira vez, a Corning disse que conseguiu melhorar significativamente tanto a resistência para quedas quanto a para arranhões! 👏🏼

Telefones que sofrem quedas podem resultar em telefones quebrados, mas, à medida que desenvolvemos vidros melhores, os telefones sobreviveram a mais quedas, mas também mostraram arranhões mais visíveis, o que pode afetar a usabilidade dos dispositivos. Em vez da nossa abordagem histórica de pedir aos nossos tecnólogos que se concentrassem em um único objetivo — melhorar o vidro para quedas ou para arranhões —, pedimos que se concentrassem em melhorar para quedas e arranhões, e eles entregaram isso com o Gorilla Glass Victus. —John Bayne, vice-presidente sênior e gerente geral para dispositivos móveis

Segundo uma pesquisa da Corning nos três maiores mercados de smartphones do mundo (China, Índia e Estados Unidos), a durabilidade é uma das considerações de compra mais importantes, perdendo apenas para a marca do aparelho — ficando à frente de recursos como tamanho da tela, qualidade da câmera e espessura do dispositivo, por exemplo. Ainda segundo a empresa, consumidores se dispõem, inclusive, a pagar mais por um aparelho mais durável — o preço do novo vidro, contudo, não deverá ser muito diferente do do Gorilla Glass 6 para fabricantes.

A Corning também analisou feedbacks de mais de 90 mil consumidores e concluiu que a resistência a quedas e arranhões quase dobrou de sete anos para cá.

A boa notícia é que, em testes de laboratórios, o Gorilla Glass Victus conseguiu sobreviver a quedas de até 2 metros mesmo caindo em superfícies duras e ásperas — normalmente, vidros de outros fabricantes não resistem quando caem de mais de 0,8m, segundo a Corning. O Gorilla Glass Victus também é até 2x mais resistente a arranhões que o Gorilla Glass 6 (até então o melhor vidro criado pela empresa) e até 4x melhor do que os vidros de concorrentes.

O anúncio de hoje é importante pois a Corning é a fornecedora de mais de 45 grandes marcas — o vidro da empresa já foi utilizado em mais de 8 bilhões de dispositivos vendidos ao longo da história. Em seu comunicado, a empresa informou que a Samsung será a primeira a lançar um aparelho com o Gorilla Glass Victus “num futuro bem próximo”.

Boa notícia, não? Esperamos que a Apple também utilize o novo vidro em seus dispositivos!

via The Verge