Em breve, a Alexa será capaz de abrir e controlar apps no iOS e no Android

Por muito tempo, a situação das assistentes digitais manteve-se num status de “cada um no seu canto” — isto é, a Siri reinava no ecossistema da Apple, a Alexa no da Amazon e o Google Assistente no da gigante de Mountain View. De uns tempos para cá, entretanto, esse paradigma mudou: apenas a Siri mantém-se fechada no mundinho da Maçã, enquanto suas concorrentes expandem-se para além dos seus próprios domínios.

Pois nesta semana, a Amazon deu mais um baita passo nesse processo: a empresa anunciou o Alexa for Apps, um projeto para que sua assistente digital seja capaz de abrir e controlar aplicativos no iOS e no Android.

Em outras palavras (no caso dos usuários de iPhones e iPads, especificamente), será possível abrir o aplicativo da Alexa e pedir para que a assistente abra um aplicativo e realize algum tipo de ação — por exemplo, você poderá pedir para que ela procure uma hashtag específica no Twitter ou abra e comece a gravar um vídeo no TikTok.

Alguns apps funcionarão com o recurso já de início: além do Twitter e do TikTok, já citados, teremos a participação do Uber, da Yellow Pages (os classificados dos Estados Unidos) e dos jogos da Zynga. Qualquer app com suporte a deep links (links que abrem uma função específica do aplicativo) poderá ser integrado ao recurso — basta que os desenvolvedores incluam a função no código dos aplicativos.

Desenvolvedores que queiram obter acesso antecipado ao Alexa for Apps podem fazer isso nessa página; nos próximos meses, a tecnologia será liberada para o público geral. Fica, portanto, a pergunta: será mais uma razão para abandonar a Siri em prol da assistente da Amazon ou a tecnologia da Apple ainda tem suas vantagens no iOS?

via 9to5Mac