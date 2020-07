Messenger do Facebook ganha proteção por Face ID e transmissão ao vivo com até 50 pessoas

Você é usuário do Facebook Messenger? Então vai gostar dessas novidades!

Recentemente, nós falamos que o mensageiro passou a contar com a proteção do Touch ID e do Face ID. Tudo, porém, ainda estava em fase de testes. Agora, não mais.

Novidades em privacidade

Agora, todos os usuários do mensageiro podem ativar a opção para proteger suas conversas em iPhones, seja pelo reconhecimento da impressão digital ou facial — usuários de Android terão que esperar mais alguns meses, segundo informou o Facebook.

Para ativar essa nova opção, você deve abrir o app, tocar no seu avatar, depois em Privacidade » Bloqueio do aplicativo, ativar a opção “Exigir Touch/Face ID” e escolher a que mais lhe convém (pedir a autenticação assim que sair do Messenger, após 1 minuto, 15 minutos ou 1 hora).

Em breve, será possível também decidir quem poderá enviar uma mensagem ou ligar para você, quem cairá naquela área de solicitações e quem não poderá enviar uma mensagem ou ligar diretamente para você — de forma semelhante como já acontece no Instagram.

O mensageiro também está testando um recurso semelhante ao existente no Instagram e no WhatsApp, que desfoca as imagens na área de solicitações de mensagens. Dessa forma, você tem a opção de visualizar a imagem de alguém que talvez não conheça antes de responder, ou bloquear/denunciar a conta.

Salas do Messenger (Messenger Rooms)

O Facebook também anunciou uma nova maneira de transmitir ao vivo para o Facebook a partir das Salas do Messenger.

Nas Salas do Messenger, como sabemos, podemos fazer videochamadas com até 50 pessoas. A novidade é que, agora, você pode criar uma sala para ser ativada diretamente no Facebook ou no Messenger na web e convidar qualquer pessoa para participar, mesmo que ela não tenha uma conta no Facebook. Como criador de uma sala, você pode transmitir ela para um perfil específico, uma página ou um grupo, podendo também convidando pessoas para acompanhar a live.

Ao reunir o Messenger Rooms e o Facebook Live, estamos abrindo novas maneiras de conectar e criar conteúdo enquanto as pessoas estão separadas.

O criador da sala controla a transmissão ao vivo, incluindo onde a sala é compartilhada no Facebook, quem pode ver a transmissão e quem pode ser convidado a participar. Todos os participantes da sala receberão uma notificação convidando-os a participar da live e terão que optar por participar. Eles também podem optar por sair da sala antes mesmo do início da transmissão.

O criador pode ainda adicionar ou remover participantes da transmissão ao vivo a qualquer momento, bem como bloquear/desbloquear uma sala durante a live; da mesma forma, participantes podem optar por sair da transmissão ao vivo quando bem entenderem.

Esse recurso foi liberado hoje, em alguns países, no Facebook e no Messenger na web; em breve, ele será expandido para todos os países onde as Salas do Messenger estão disponíveis — bem como para os apps do Facebook e do Messenger (nesse caso, tanto para dispositivos móveis quanto para desktops).