Receita Federal faz leilão de iPhones, Macs, Apple Watches, AirPods, Apple TV e mais

A Receita Federal está realizando um leilão com produtos abandonados ou apreendidos que entrariam de forma ilegal no país. O leilão será realizado pela alfândega de Fortaleza (CE) e conta com diversos produtos Apple.

No total, temos 112 lotes de produtos disponíveis para lances. É sempre bom lembrar que, em muitos casos, a Receita não disponibiliza todas as informações dos produtos leiloados.

Temos iPhones de muitas gerações (5s, 6s, 7 Plus, 8 Plus, XS Max, XR, 11 e 11 Pro), iPads de quinta geração, Macs variados (Mac mini, iMac, MacBook de 12″ e MacBook Pro), Apple Watches (Series 3, 4 e 5), AirPods, Apple TV 4K e outros produtos da área de tecnologia que podem interessar a muitos de vocês — quem quiser carros, caminhões ou até barcos, saiba que também tem. 😛

Aos interessados, recomendo passar o olho com calma em todos os lotes (alguns contam apenas com produtos Apple, enquanto outros contemplam produtos variados). Os preços, é claro — mesmo com outros produtos fazendo parte do pacote — são sempre bem atraentes.

Como participar

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir tais itens precisam ter um CPF válido e um e-CAC (código de autenticação emitido pela Receita Federal, o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo). Os lotes estão disponíveis para lances de pessoas físicas e jurídicas.

Os produtos disponíveis no leilão não possuem garantia para consertos e/ou futuras trocas. A Receita Federal também não garante que todos os produtos leiloados estão funcionando perfeitamente. 🤷🏻‍♂️

As propostas devem ser enviadas para análise até o dia 29 de julho, às 18h, e as melhores serão selecionadas para participar do pregão online, o qual está previsto para o dia 30/7 a partir das 10h. Os vencedores dos leilões deverão retirar os produtos pessoalmente no depósito da alfândega, em Fortaleza.

Mais informações você pode encontrar nessa página da Receita Federal.

via Tecnoblog