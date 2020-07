Na semana passada, comentamos a possibilidade de os “iPhones 12” virem com um cabo de USB-C para Lightning num novo formato, totalmente trançado. Agora, novas imagens desse suposto novo cabo emergiram online, dando ainda mais indícios da existência desse acessório.

As imagens foram compartilhadas pelo leaker @L0vetodream, um dos primeiros a “confirmar” a mudança para o cabo trançado. A procedência das fotos não é clara; além disso, também não está claro se todos os modelos do “iPhone 12” poderão incluir o novo cabo.

Como é possível ver nas imagens, há um cabo branco e outro preto; o último, porém, já vem com o novo Mac Pro, lançado no ano passado. De acordo com o leaker, a Apple também começará a despachar esse cabo com o iMac Pro, provavelmente a fim de torná-lo o modelo padrão.

Os cabos trançados têm o potencial de serem mais duráveis do que os revestidos de borracha, mas, assim como o do Mac Pro, normalmente eles vêm com um reforço extra nas extremidades, o que não é visto nas imagens do novo cabo branco.

Os últimos rumores indicam que a Apple deixará de incluir o adaptador de energia e os fones de ouvido nas caixas dos próximos iPhones. Assim como o Apple Watch Series 3 (GPS), é possível que os “iPhones 12” venham apenas com o cabo Lightning.

Bateria do “iPhone 12 Pro”

Também na semana passada, ventilamos a possibilidade de os “iPhones 12” terem bateria com capacidades menores que as atuais, o que certamente aborreceu diversas pessoas.

Recentemente, novos (supostos) certificados de baterias da Apple, vistos pelo MySmartPrice, mostram que, na verdade, uma das variações dos dois possíveis iPhones de 6,1 polegadas poderá ter uma bateria com capacidade de 2.815mAh (modelo A2479 ), ante os 2.775mAh sugeridos anteriormente.

Como não há nenhuma confirmação de outras fontes, isso continua sendo pura especulação. Ainda assim, esse número representa uma redução em comparação com a capacidade da bateria do iPhone 11 (que também tem 6,1 polegadas), a qual possui 3.110mAh.

via 9to5Mac, MacRumors