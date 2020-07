Tá querendo trocar seu plano de telefonia celular/fixa, banda larga ou TV por assinatura? Já se perdeu trocentas vezes entre os infinitos (e incompreensíveis) pacotes de cada operadora? Pois a Anatel tem uma boa notícia para você.

A Agência Nacional de Telecomunicações lançou o Comparador Mobile, um aplicativo para iOS e Android que reúne planos dessas quatro categorias (celular, telefone fixo, TV por assinatura e banda larga) nas maiores operadoras do país. Com isso, você pode comparar as ofertas das empresas em um ambiente só, pesando as vantagens e desvantagens de cada um.

O aplicativo leva em conta a sua localização para exibir preços e planos específicos para a sua cidade/região, e tem grande quantidade de informações: o comparador de TV por assinatura, por exemplo, já traz a lista de canais e serviços incluídos em cada plano; o de banda larga, por sua vez, traz informações de velocidade e tecnologia utilizada. O app também mostra se a mensalidade envolve algum tipo de fidelização, por exemplo.

Você pode filtrar as ofertas por preço, nome, operadora e fidelização, além de marcar as suas favoritas e comparar até três planos simultaneamente, na mesma tela.

Apesar disso, ainda há espaço para melhorar: o app ainda não leva em conta os combos das operadoras (que incluem vários serviços dentro de um mesmo pacote, geralmente com preços mais vantajosos) e não inclui determinados pacotes de algumas operadoras.

Esperamos, portanto, que ele siga evoluindo — qualquer ferramenta que facilite a vida do consumidor, afinal de contas, é sempre bem-vinda.

