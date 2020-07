Apple lança “cursos” completos sobre Mac Catalyst e SwiftUI no seu portal para desenvolvedores

Desenvolvedores, temos hoje boas notícias vindo diretamente do portal Apple Developer!

A Apple publicou hoje tutoriais (que mais parecem “cursos” completos) os quais, sem dúvida, ajudarão bastante alguns desenvolvedores que têm dúvidas sobre o Mac Catalyst e a SwiftUI.

Nesse tutorial, a Maçã basicamente ensina todos os passos para quem deseja portar um aplicativo de iPad Para o Mac usando códigos nativos.

O “curso” — com um tempo estimado de aprendizagem de 3 horas e 25 minutos — cobre os itens essenciais do Mac Catalyst, a navegação pela barra lateral, ações da barra de ferramentas, os refinamentos da interface e recursos (documentação, exemplos de códigos, etc.) para colocar tudo isso em prática.

Já no tutorial de introdução à SwiftUI, a Apple mostra uma maneira moderna de declarar interfaces de usuário para qualquer sistema operacional da empresa, criando aplicativos dinâmicos e bonitos com mais rapidez.

O tempo estimado desse “curso” é de 4 horas e 25 minutos, e nele desenvolvedores aprenderão sobre a essência da SwiftUI, desenhos e animações, design e layout de apps, integrações de framework e recursos (vídeos, fórum de discussão, etc.).

Tudo é muito bem dividido e cada capítulo conta inclusive com o tempo médido que demorará para você consumir o conteúdo.

Sobraram 20 minutos do horário de almoço? Então mande ver na aprendizagem! 😛