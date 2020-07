Apple TV+ terá nova série com Elisabeth Moss; empresa quer mais blockbusters

Cá estamos com mais novidades do Apple TV+!

Publicidade

Hoje, veremos que a Apple encomendou uma nova série, intitulada “Shining Girls”, que será estrelada por ninguém menos que Elisabeth Moss. Além disso, o sucesso de “Greyhound”, com Tom Hanks, deixou a Apple querendo por mais blockbusters, como veremos mais à frente.

“Shining Girls”

A Apple anunciou uma nova série chamada “Shining Girls”, a qual foi descrita como um thriller fictício que estrelado pela atriz Elisabeth Moss (“O Conto da Aia” e “Mad Men: Inventando A Verdade”).

A produção é baseada no romance homônimo, de Lauren Beukes, e será executada pela produtora Appian Way, fundada pelo ator Leonardo DiCaprio.

Publicidade

A obra se concentra na história de Kirby Mizrachi (Moss), uma repórter de Chicago que sobrevive a uma tentativa de assassinato de um serial killer que viaja no tempo. Ela, então, se une a um repórter de homicídios para rastrear seu suposto assassino e levá-lo à justiça.

Além de estrelar a série, Moss também atuará como produtora executiva, ao lado de DiCaprio. Ainda não há informações sobre data de lançamento ou outros integrantes do elenco.

Mais blockbusters!

Uma nova reportagem da Fast Company indica que a Apple pode estar se preparando para lançar mais de uma dúzia de longas-metragens por ano, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

Publicidade

De acordo com a publicação, essa nova estratégia poderá ser tomada após o sucesso de “Greyhound”, estrelado por Tom Hanks e lançado no Apple TV+ há algumas semanas.

Ainda de acordo com as informações, a Apple já estaria à busca de possíveis novos sucessos de Hollywood, mas não entra muito em detalhes. Vale notar que há apenas alguns meses surgiu a informação de que o Apple TV+ também ganharia produções não-originais como forma de a companhia competir melhor com suas rivais.

Usar filmes de grande potencial como pivô para atrair mais assinantes é arriscado, mas a Apple tem diversos fatores a seu favor — o maior deles, neste momento, é o fato de a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) ter suspendido o lançamento de diversas produções nos cinemas, muitos dos quais podem ser adquiridos pela empresa.

Publicidade

Isso, talvez, ajude a melhorar a situação (leia-se: o interesse) dos assinantes do Apple TV+, a qual tem sido baixa, como veremos a seguir.

Interesse no Apple TV+

Embora possua um bom número de assinantes, o interesse pelo Apple TV+ é um dos menores entre as principais plataformas de streaming, de acordo com uma nova pesquisa do UserTesting [PDF].

Ainda que os números não sejam completamente alarmantes, eles indicam que a plataforma da Maçã não está atraindo clientes da maneira que deveria. De fato, 84% dos entrevistados disseram estar satisfeitos com o serviço, enquanto Netflix, Disney+ e Hulu ficaram com 90%; já HBO Now/Max e Amazon Prime Video têm 87% de satisfação dos clientes.

Perguntados se as plataformas atenderam suas expectativas, 46% dos participantes responderam sim para o Apple TV+, enquanto 27% apontaram que o serviço ficou aquém do que esperavam e outros 27% disseram que ele excedeu suas expectativas.

Os clientes também foram solicitados a informar a probabilidade de voltarem aos serviços de streaming caso interrompam suas assinaturas; os dados foram comparados entre as plataformas, com pouco menos de 25% dos participantes afirmando ser “muito provável” voltarem a assinar o Apple TV+ — o menor índice de todos.

Comentem abaixo vossas opiniões sobre a plataforma de streaming de vídeos da Apple!

via MacRumors, AppleInsider, Cult of Mac