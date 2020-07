Fabricante de headphones Koss processa a Apple por suposta violação de patentes

Atenção para mais uma papelada chegando ao departamento jurídico de Cupertino — desta vez, vinda diretamente da Koss, a tradicional fabricante de headphones e alto-falantes.

A empresa entrou com uma ação acusando a Apple de violar quatro patentes suas em produtos como os AirPods, o Apple Watch e o HomePod — ou, de forma mais abrangente, em todos os produtos da empresa que transmitem áudio sem fios. As informações são da Bloomberg.

As patentes em questão descrevem justamente esse tipo de tecnologia, em que um dispositivo emissor (como um iPhone, iPad ou Mac) transmite áudio para um receptor (justamente os produtos descritos acima). Apesar disso, não há uma especificidade nos pormenores dessa tecnologia — apenas uma ideia geral dessa transmissão, o que pode fortalecer a defesa da Apple. Além da Maçã, outras empresas estão envolvidas na ação, como a Bose, a Skullcandy e a JLab Audio.

As patentes da Koss foram registradas em 2019, durante o desenvolvimento da sua linha de headphones Striva. Na ação, a fabricante diz ter sido a inventora dos fones de ouvido sem fio, e especificamente dos fones intra-auriculares (in-ear) totalmente wireless, como os AirPods — a Apple, por outro lado, “entrou tardiamente nesse mercado”, de acordo com os autos do processo. A Koss diz ter discutido as suas tecnologias com a Maçã repetidas vezes, mas a Apple escolheu não licenciar as patentes.

Vamos ver, portanto, no que isso tudo vai dar.

