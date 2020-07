“Fireball”, novo documentário do Apple TV+, terá direção de Werner Herzog e Clive Oppenheimer

E temos mais novidades relacionadas as Apple TV+, serviço de streaming de vídeos da Maçã — que precisa, é claro, de mais conteúdo para conseguir bater de frente com seus concorrentes.

Em um comunicado para a imprensa, a Apple deu detalhes de um dos seus novos projetos, intitulado “Fireball”. Trata-se de um documentário original dirigido pelo cineasta Werner Herzog e pelo professor Clive Oppenheimer — o projeto será a terceira colaboração entre eles; os dois primeiros foram “Encontros no Fim do Mundo” (na Antártica) e “Into the Inferno” (explorando vulcões ativos).

De acordo com a Apple, “Fireball” levará os espectadores a uma jornada para descobrir como estrelas cadentes, meteoritos e impactos profundos mexeram com o imaginário humano no que diz respeito a outros reinos e mundos, nosso passado e o que vem pela frente.

O documentário está nas mãos da produtora de Herzog e da Spring Films (indicada ao Oscar e a outros prêmios como Emmy e BAFTA). O filme terá produção de André Singer e Lucki Stipetić, produção executiva de Richard Melmancom e contará ainda com a ajuda da Sandbox Films.

Quando lançado, “Fireball” se juntará a outros documentários que já fazem parte do catálogo do Apple TV+ como “Greatness Code”, “Dear…”, “Visible: Out on Television”, “Pais”, “Beastie Boys Story”, “Boy State” e “The Elephant Queen”.