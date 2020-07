Foxconn inicia fabricação do iPhone 11 na Índia

A Foxconn, maior parceria da Apple em fabricação de produtos, está fazendo valer o investimento bilionário nas suas instalações indianas com o início da fabricação do iPhone 11 no país, de acordo com uma reportagem do The Economic Times.

Segundo as informações, o dispositivo está sendo fabricado em uma unidade da Foxconn perto de Chennai, no leste do país. Essa não é a primeira vez que a planta indiana monta dispositivos da Maçã, uma vez que os iPhones XR e SE (primeira e segunda gerações) também foram ou estão sendo fabricados por lá.

Além disso, a empresa planeja aumentar a produção em fases e a Apple estaria considerando, inclusive, exportar os aparelhos fabricados em território indiano — como feito com os iPhones 6s e 7 fabricados por lá.

A Apple também vende, na Índia, ‌iPhones 11‌ que foram fabricados na China; portanto, aumentar a produção local é uma maneira de aproveitar ao máximo as iniciativas do governo indiano, o que pode fazer com que a empresa economize 22% em impostos de importação, possibilitando a redução de preços praticados no país.

Especula-se que a Apple esteja planejando produzir US$40 bilhões em iPhones na Índia com a ajuda da Foxconn e também da Winstron. Ademais, há rumores de que ela pretende expandir sua presença no país com a implantação de uma Apple Online Store em algum momento deste ano — seguido pelo lançamento de uma loja física em 2021.

