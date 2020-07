O Plex, gerenciador de mídia preferido de todo mundo que tem uma enorme coleção de filmes, séries e músicas, está rapidamente crescendo para tornar-se uma plataforma auto-contida: no fim do ano passado, comentamos aqui que o serviço passaria a oferecer filmes e séries grátis com a exibição de anúncios. Agora, a oferta está ainda mais ampla.

O serviço anunciou o recurso TV Ao Vivo (Live TV), que, como o nome já diz, traz 80 canais gratuitos, transmitidos ao vivo via internet com programação 24h — ideal para quando você não sabe exatamente o que assistir, mas quer colocar alguma coisa na TV para descobrir um conteúdo novo ou simplesmente ter um som de fundo tocando em sua casa.

Naturalmente, os canais não são medalhões da TV por assinatura, mas temos algumas opções interessantes para todos os tipos de público. As crianças poderão curtir desenhos animados no Toon Googles, no KidsFlix e no Monster Kids; o Unidentified traz documentários e séries sobre aliens e visões sobrenaturais; o Real Wild tem filmagens belíssimas da natureza e do planeta; e o RetroCrush tem filmes e séries animadas japonesas.

Há ainda canalis de culinária, como o Tastemade e o Cooking Panda; e de finanças, como o Yahoo! Finance. Canais de filmes, por sua vez, incluem Midnight Pulp, The Archive, Electric Now e The Film Detective. Temos também outras categorias como game shows, canais de música e de reality shows.

Os canais contam com grade de programação própria, e você pode acessar o que quiser por meio da aba “TV Ao Vivo” do Plex em qualquer plataforma. Como em qualquer serviço gratuito, você precisará assistir a alguns anúncios de vez em quando — nada muito diferente dos intervalos comerciais dos canais de TV tradicionais.

Apesar de o serviço ser global, nem tudo é perfeito, claro: para início de conversa, a disponibilidade dos canais varia de país por país — brasileiros não terão acesso, por exemplo, ao Bob Ross Channel, com 24h de vídeos do famoso pintor da TV norte-americana. Além disso, ainda não há suporte a legendas, então você precisará entender o idioma dos canais em questão se quiser aproveitar plenamente o conteúdo.

Ainda assim, o serviço é bastante interessante — e tem tudo para se expandir e tornar-se ainda mais atrativo num futuro próximo. Quem vai experimentar?

via 9to5Mac