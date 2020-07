Saiu o trailer da segunda temporada de “For All Mankind”, do Apple TV+

Ainda sem data de estreia anunciada, a segunda temporada de “For All Mankind”, série do Apple TV+, acaba de ganhar o seu primeiro trailer.

E, curiosamente, ele foi postado com exclusividade no portal de filmes IMDb — com cenas já mostrando um aumento na tensão entre os Estados Unidos e a Rússia na superfície lunar.

Algumas horas depois, a Apple postou um tweet com o trailer e também o divulgou em seu canal oficial do YouTube:

Como as gravações de todas as séries do Apple TV+ ficaram suspensas por um largo período devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), é difícil de imaginar que essa segunda temporada já estreará este ano.

Estrelando Joel Kinnaman, Michael Dorman, Jodi Balfour, Wrenn Schmidt, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Chris Bauer e outros, “For All Mankind” é uma das séries iniciais mais elogiadas do Apple TV+. A primeira temporada teve dez episódios.