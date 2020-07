Ainda não é possível controlar apps no iPhone ou iPad, entretanto

Há algumas semanas, falamos aqui que o aplicativo da Alexa para iOS ganharia uma novidade: a opção de controlar a assistente por voz, simplesmente dizendo “Alexa” (com o app aberto, claro) e prosseguindo com o comando/pergunta em questão. Hoje, a Amazon liberou a atualização que traz a novidade — e não só ela.

Na sua nova versão, o aplicativo ganhou uma nova interface que traz foco às habilidades nativas da Alexa — a assistente continua capaz de lidar com aplicativos e serviços de terceiros, mas a Amazon quer realmente focar nas coisas que ela sabe fazer nativamente. Para início de conversa, o botão da Alexa agora fica no topo da interface, mais destacado (mas você nem precisa dele, já que pode comandar a assistente somente com a voz).

Abaixo do botão, ficam listadas diversas ações nativas que a Alexa pode realizar — alguns dos elementos mais frequentes da interface incluem alarmes, alertas de clima, controle de mídia e listas (de compras, lembretes ou o que mais for relevante). A tela inicial conta ainda com dicas para usuários novatos.

As skills e configurações para serviços de terceiros continuam disponíveis, mas na aba “Mais”, acessível no canto inferior direito. Há ainda abas de comunicação, controles de mídia e de dispositivos, como sempre.

Apesar disso, a nova versão do aplicativo ainda não é capaz de abrir e controlar aplicativos no iOS — o recurso, anunciado pela Amazon na última semana, ainda está em fase de testes pelos desenvolvedores e deverá ser liberado para o público geral nos próximos meses.

