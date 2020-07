Vamos para mais um giro pelo vasto e animador mundo dos acessórios?

Publicidade

Bang & Olufsen

A famosa fabricante de soluções de áudio anunciou recentemente o Beoplay E8 Sport, variação esportiva dos já famosos fones de ouvido sem fio E8 — aqueles mesmos que vocês viram num vídeo recente do nosso canal no YouTube.

Os novos fones custam os mesmos US$350 da versão “regular”, mas trazem algumas diferenças: os fones em si, por exemplo, trazem certificado IP57, que garante a resistência deles a algumas gotas de chuva ou uma boa quantidade de suor. Eles contam com sensibilidade ao toque nas pontas para que você comande aspectos como volume, reprodução e modo de isolamento/transparência de ruídos — não há cancelamento ativo de ruídos, entretanto.

A parte externa dos fones é revestida por um material emborrachado, e a B&O inclui na caixa cinco pares de pontas de silicone e três ponteiras de segurança de tamanhos diferentes. O estojo, por sua vez, tem design mais angular e é capaz de dar até 26 horas de funcionamento aos dispositivos — ele pode ser recarregado via USB-C ou com um carregador sem fio.

Publicidade

O Beoplay E8 Sport já pode ser adquirido no site da fabricante.

Logitech + Herman Miller

Enquanto isso, a Logitech entrou num campo um tanto quanto inusitado, considerando o seu histórico: o das cadeiras gamer.

Em parceria com a Herman Miller, a fabricante suíça lançou recentemente a Embody Gaming, versão da cadeira Embody (modelo mais icônico da Herman Miller) adaptada para as longas sessões de jogos — e para a já tão conhecida estética gamer.

Publicidade

As duas empresas estudaram por quase dois anos os movimentos e práticas de jogadores de eSports para criar o modelo, que conta com apoio lombar aprimorado e capacidade máxima de articulação. É possível inclinar-se para a frente e adaptar a altura da cadeira para que ela se ajuste a quaisquer mesas e monitores, inclusive.

A cadeira conta ainda com tecnologias especiais para manter o corpo resfriado e distribuir o peso do usuário igualmente, reduzindo a pressão e encorajando o movimento. 42% da sua construção é feita de materiais reciclados, e a cadeira em si é 95% reciclável.

Obviamente, nada disso sai barato: a Embody Gaming custa R$10.710, já à venda na loja brasileira da Herman Miller — com direito a 12 anos de garantia. Quem vai?

Publicidade

elago

Por fim, a elago anunciou uma versão da sua case AW6 para os AirPods Pro. Assim como a versão original, para os AirPods tradicionais, a capinha deixa o estojo com a cara do iPod classic, com direito à velha e boa Click Wheel.

A case é feita de silicone e protege seus fones de impactos e arranhões; ao mesmo tempo, ela mantém a porta Lightning facilmente acessível, tem microperfurações para que você possa ver a luz indicadora do estojo e ainda permite que você recarregue os fones sem fio.

A AW6 para AirPods Pro está disponível no site da elago por US$14 — em versões branca e preta/vermelha (edição especial do iPod, da banda U2).