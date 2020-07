Conceito imagina novo iPad mini ainda menor e com Face ID

A última geração do iPad mini foi lançada no início do ano passado e possui o mesmo design da linha de iPads (com exceção dos Pros) que conhecemos.

Ansioso por uma possível mudança no visual da versão mini do tablet da Maçã, o desenvolvedor/designer Parker Ortolani compartilhou um novo conceito que imagina como seria um “iPad Pro mini”. Basicamente, o conceito segue o design dos novos iPads Pro, com redução das bordas e implantação do Face ID.

Nesse sentido, Ortolani imagina um iPad mini quase 20% menor que o atual — mantendo, porém a mesma tela de 7,9 polegadas. Isso seria possível com a redução das bordas e o aumento da proporção da tela.

Para os adeptos da Smart Folio, o designer imaginou como o acessório ficaria no dispositivo — e até mesmo novas cores.

O conhecido analista da TF International Securities, Ming-Chi Kuo, sugeriu que a Apple lançará um novo iPad mini com uma tela entre 8,5 e 9 polegadas no primeiro semestre de 2021, mas não detalhou quais mudanças o dispositivo poderá ganhar.

Na prática, temos duas possibilidades: a Apple poderá anunciar um novo iPad mini com tela maior (porém com o mesmo design do modelo atual), para distanciá-lo mais do esperado “iPhone 12 Pro Max” (com tela de 6,7 polegadas) ou, então, adotar um design semelhante ao dos iPads Pro (como o do conceito) para manter o tamanho da tela (menos provável, conhecendo o histórico da empresa).

XDR Mode

Por falar em conceitos e iPads, Ortolani também imaginou um novo recurso que certamente agradaria donos de iPads Pro que também fazem uso do monitor Pro Display XDR: o XDR Mode.

Com isso, seria possível conectar o iPad Pro ao monitor para “desbloquear uma nova experiência desktop” a partir de uma função, imaginada pelo designer, do iOS/iPadOS 15 — ou seja, algo que veríamos somente em 2021.

E então, gostaram dos conceitos? Quais são as vossas apostas?

