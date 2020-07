Falha no macOS Catalina 10.15.6 impede uso de softwares de virtualização

Usuários de softwares de virtualização, como os da VirtualBox e da VMware, têm relatado que o macOS Catalina 10.15.6 falha repetidamente ao executar máquinas virtuais. De fato, a última versão do sistema operacional desktop da Maçã parece contar com um bug que causa esse problema, como informado por um engenheiro do VMware numa discussão sobre o problema.

De acordo com ele, uma regressão no componente App Sandbox do macOS 10.15.6 (que limita o acesso de apps aos recursos do sistema e dados sigilosos) aponta para o vazamento da memória do kernel (núcleo) do sistema, causando a falha.

Os engenheiros da VMware diagnosticaram o problema e apresentaram um relatório “abrangente” à Apple, a fim de que eles identifiquem e resolvam a falha com facilidade. O engenheiro alerta que provavelmente caberá à Apple resolver o problema com uma nova atualização do macOS — não está claro, porém, se ele persiste na atual versão beta do macOS Big Sur.

A solução alternativa sugerida por muitas pessoas e engenheiros da VMware é evitar mesmo a instalação do macOS 10.15.6 ou o desligamento de máquinas virtuais quando não estiverem em uso; além disso, eles apontam que reiniciar o host periodicamente também pode ajudar.

Vale lembrar que essa mesma versão do macOS corrige um problema envolvendo a conexão de acessórios USB em MacBooks por meio de hubs e adaptadores.

