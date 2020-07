Imagens mostram suposto display de 5,4″ do “iPhone 12”

Imagens *alegadamente* do display de 5,4 polegadas do “iPhone 12” começaram a pipocar nesta segunda-feira pela web, dando mais indícios de que a Apple está mesmo em vias de lançar um modelo topo-de-linha menor neste ano.

Inicialmente, as fotos foram publicadas na rede social chinesa Weibo e logo depois foram republicadas no Twitter por um usuário que também sugeriu que se trata de algo referente ao próximo iPhone. Parte delas estão borradas para ocultar a pessoa que tirou a foto e/ou possíveis números de identificação das peças.

iPhone 12的真机屏幕,5.4英寸的刘海全面屏,单手掌握,这不就是你们想要的小屏旗舰吗[笑而不语] pic.twitter.com/esAyjSQGXD — Digital Chat Station (@StationChat) July 27, 2020 O display real do “iPhone 12″, tela sem bordas de 5,4”, usável com uma mão, não é o flagship com tela pequena que vocês queriam?

As fotos mostram o que parecem ser vários displays de smartphones numa linha de montagem. À primeira vista, os painéis têm um recorte frontal (notch) proporcionalmente semelhante ao dos iPhones atuais — obviamente, se a tela menor, esse recorte também terá um tamanho reduzido. Não obstante, isso contrapõe alguns rumores/renders os quais sugerem uma grande redução (ou mesmo eliminação) do entalhe na parte frontal dos próximos modelos.

Apesar de a mão na imagem mostrar uma tela não tão grande, não está claro qual seria o tamanho exato desse suposto display. Por outro lado, de acordo com o Tom’s Guide, os bezels (as bordas) do display são menores que os do iPhone 11 — de qualquer forma, é difícil confirmar qualquer coisa até vermos o dispositivo real, mas essas não são especulações muito distantes.

Como sabemos, é possível que a Apple apresentará quatro modelos diferentes de “iPhone 12”. Há muitos rumores sobre os prováveis nomes comerciais de cada um deles, mas usando a nomenclatura da geração atual, teríamos:

“iPhone 12” = tela OLED de 5,4″, duas câmeras

= tela OLED de 5,4″, duas câmeras “iPhone 12 Max” = tela OLED de 6,1″, duas câmeras

= tela OLED de 6,1″, duas câmeras “iPhone 12 Pro” = tela OLED de 6,1″, três câmeras e scanner LiDAR

= tela OLED de 6,1″, três câmeras e scanner LiDAR “iPhone 12 Pro Max” = tela OLED de 6,7″, três câmeras e scanner LiDAR

Será que é isso mesmo que vem aí? Resta-nos aguardar para descobrir!

via MacRumors

