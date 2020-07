Novo álbum de Taylor Swift bate recorde no Apple Music

De forma totalmente surpreendente, a cantora e compositora americana Taylor Swift lançou na sexta-feira passada um novo álbum intitulado “folklore”, e ele chegou com tudo.

Em apenas 24h, o álbum registrou 80,6 milhões de transmissões no Spotify (novo recorde geral) e 35,47 milhões no Apple Music — também um recorde, mas entre álbuns do gênero pop.

A gravadora de Taylor, a Republic Records, afirmou que o álbum vendeu 1,3 milhão de cópias no seu primeiro dia de disponibilidade. Isso tudo, somado, certamente o levará rapidinho para o topo do ranking Billboard.

O primeiro videoclipe do álbum é da faixa “cardigan”, que já está com mais de 26 milhões de visualizações no YouTube. Confira:

“folklore” é o oitavo álbum de estúdio da cantora e sucede “Lover”, lançado em 2019.

