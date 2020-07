Photoshop para iPad ganha recursos de refinar bordas e rotacionar tela

Apesar de o Photoshop para iPad ainda não ser o monstro de produtividade que é a sua contraparte para computadores, a Adobe está cumprindo a promessa de, pouco a pouco, ir adicionando recursos importantes ao aplicativo para iPadOS. Hoje, dois muito importantes aterrissaram no tablet.

Publicidade

Para começar, o Photoshop para iPad finalmente recebeu o recurso de refinar bordas (Refine Edge) — aquele pincel inteligente que lhe permite selecionar elementos desafiadores, como cabelos e pêlos, eliminando com destreza o plano de fundo e permitindo que você siga com as suas montagens. Segundo a Adobe, a tecnologia por trás da ferramenta é a mesma do desktop, então usuários podem esperar resultados semelhantes.

A outra novidade do aplicativo é o recurso de rotacionar a tela, que pode ser ativado girando dois dedos no painel. Você pode fixar a tela em rotações específicas (90°, 180° ou 270º) e voltar à orientação padrão fazendo um gesto rápido de zoom out. É possível desativar a rotação da tela nas configurações do aplicativo.

O Photoshop para iPad está disponível gratuitamente na App Store, mas é necessário ter uma assinatura da Creative Cloud (com o Photoshop incluso, claro) para utilizar o aplicativo.

Publicidade

via The Verge