Séries infantis do Apple TV+ vencem dois Daytime Emmy Awards

O Apple TV+ se tornou o primeiro serviço de streaming a receber os Daytime Emmy Awards (concedido pela Academia Nacional de Artes e Ciências da Televisão de Nova York) no seu primeiro ano de vida — após vencer duas categorias da premiação com suas séries infantis “Ghostwriter: O Fantasma Escritor” e “Snoopy no Espaço: Segredos da Apollo 10”.

Publicidade

O primeiro foi contemplado na categoria “Outstanding Children’s or Family Viewing Programming” (“Melhor Programação para Visualização de Crianças ou Famílias”), enquanto o segundo foi destaque na categoria “Outstanding Single Camera Editing” (“Melhor Edição de Câmera Única”).





Embora o serviço de streaming da Maçã tenha ganhado apenas 2 das 17 indicações recebidas, isso ainda é uma conquista impressionante. Como sabemos, o Apple TV+ foi lançado apenas em novembro do ano passado, e a companhia faz das premiações uma grande parte de sua estratégia de divulgação da plataforma.

Apple e Emmy

O Apple TV+ pode ter ganhado o Daytime Emmy Awards recentemente, mas esse não é o primeiro prêmio da companhia no universo dos Emmys. De fato, a Maçã ganhou sua primeira estatueta em 2001, pelo seu papel no desenvolvimento do FireWire — porta serial de alta velocidade que permitia transferir rapidamente dados rapidamente entre Macs e outros dispositivos, como câmeras digitais.

Publicidade

Em 2017, a empresa recebeu outro Emmy técnico por seu trabalho na Siri. A implantação da tecnologia no Apple Remote (da Apple TV) foi contemplada com pela Academia com o prêmio “Contextual Voice Navigation for Discovering and Interacting with TV Content” (“Navegação de Voz Contextual para Descobrir e Interagir com Conteúdo de TV”).

A Apple também ganhou Emmys por seu excelente trabalho publicitário. Em 2014, ganhou o Emmy de “Mais Destacado Comercial do Ano” pelo seu anúncio do iPhone 5s “Mal-entendido” (“Misunderstood”). Além disso, a empresa ganhou um par de Emmys pela produção “Carpool Karaoke: The Series”, com o apresentador James Corden.