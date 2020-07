“The Oprah Conversation”, novo talk show da apresentadora, estreará no Apple TV+ nesta quinta-feira

Oprah Winfrey é uma das maiores lendas da TV norte-americana, mas ela não trabalha (ao menos regularmente) no formato que a consagrou, o talk show, desde 2011. Pois, agora, Oprah voltará ao seu principal ofício.

A Apple anunciou agora há pouco “The Oprah Conversation”, novo programa de entrevistas da apresentadora que, na descrição da própria Maçã, “explorará assuntos impactantes e relevantes com líderes e pensadores do mundo inteiro”.

Watch July 30 on the Apple TV app with an Apple TV+ subscription. https://t.co/5RB1qY1fSU pic.twitter.com/pBJUI6mD9v — Apple TV (@AppleTV) July 27, 2020 Em seu novo programa, #TheOprahConversation, @Oprah nos ajudará a lidar com os assuntos que mais importam, no momento em que nós mais precisamos disso. Assista no dia 30 de julho no aplicativo Apple TV com uma assinatura do Apple TV+. apple.co/c4w0edr2

O primeiro episódio do programa, intitulado “How to Be an Antiracist” (“Como Ser um Antirracista”), chegará já nesta quinta-feira (30/7) e trará uma discussão com o professor e autor best-seller Ibram X. Kendi — juntos, o escritor e Oprah abrirão uma discussão com espectadores brancos que pretendem confrontar as próprias convicções racistas.

Outros episódios do programa incluirão uma conversa com o atleta e ativista Emmanuel Acho e com o autor Bryan Stevenson, fundador da Equal Justice Initiative. As entrevistas serão gravadas remotamente, e trarão uma “plateia virtual” que poderá fazer perguntas, manifestar reações e participar das discussões. Resta saber apenas se o programa será liberado mundialmente no Apple TV+, com legendas e tudo mais.

“The Oprah Conversation”, vale lembrar, é o terceiro fruto da parceria da apresentadora com a Maçã — ela já tem, no Apple TV+, “Oprah Talks COVID-19” e “Oprah’s Book Club”.

Quem pretende assistir?