Vídeo: SanDisk Extreme Pro Portable SSD de 2TB [unboxing/hands-on]

No final de 2018, publiquei aqui no site um review do My Passport SSD, da Western Digital, destacando que sua performance já seria suficiente para eu adiar a troca do meu MacBook Pro.

A questão é que, para quem trabalha com edição de vídeos, espaço nunca é demais e performance sempre é bem-vinda. E, agora, estou em mãos com uma solução ainda melhor.

É o SanDisk Extreme Pro Portable SSD, que possui versões de 500GB, 1TB ou até generosos 2TB.

Lhes trago no vídeo de hoje um unboxing desse drive portátil com um rápido hands-on comparando a sua performance com a do SSD interno do meu MacBook Pro, com um disco rígido convencional e com o próprio My Passport SSD, da WD.

Testarei o SanDisk Portable SSD mais a fundo nas próximas semanas, especialmente para edição de vídeo, e depois lhes trarei um review completo aqui no site. Fiquem ligados! 😉