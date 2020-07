Airbnb e ClassPass também reclamam de comissão da Apple em compras por aplicativos

A pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) forçou diversas empresas a se adaptarem a uma nova realidade. Entre as companhias que precisaram reajustar seus negócios, estão o Airbnb e o ClassPass, os quais permitem a realização de reservas e agendamentos de diversos serviços, conectando consumidores e vendedores.

Publicidade

Contudo, justamente por migrarem parte dos seus negócios para o meio virtual (o Airbnb com suas experiências online de culinária e meditação, por exemplo; e o ClassPass oferecendo aulas virtuais), agora a Apple quer que essas empresas repassem a comissão de 30% sobre as compras feitas em seus apps — como todo desenvolvedor e/ou empresa que vende seus serviços pelas compras internas ou assinaturas na App Store.

Ambas as empresas tomaram com surpresa a cobrança da Apple e pretendem levar suas preocupações à audiência de amanhã, no congresso americano, sobre possíveis práticas anticompetitivas envolvendo as gigantes tecnológicas (Apple, Amazon, Google e Facebook) — na qual o CEO da Maçã, Tim Cook, testemunhará. As informações são do The New York Times .

Analisando a situação com cuidado, não é difícil de enxergar os dois lados da história. Para o Airbnb e o ClassPass, eles estão tentando se readaptar durante a pandemia, que praticamente acabou com suas fontes de receita tradicionais (com base em serviços físicos).

Publicidade

Para a Apple, se alguém deseja vender produtos digitais pelo aplicativo para iOS/iPadOS, é necessário considerar a taxa que varia de 15% a 30% em compras/assinaturas dentro de apps distribuídos pela App Store — como a própria companhia não se cansa de dizer, “tratando todos de forma igual”.

Para garantir que todos os desenvolvedores possam criar e desenvolver um negócio de sucesso, a Apple mantém um conjunto claro e consistente de diretrizes que se aplicam igualmente a todos.

O Airbnb e o ClassPass são as últimas empresas a integrarem um conjunto de entidades que reclamam da comissão da Apple, cujos desdobramentos levaram a diversas acusações de práticas anticompetitivas — já que muitos dos serviços oferecidos pela própria Maçã não são “taxados”, obviamente.

É importante destacar, entretanto, que nenhum dos serviços oferecidos pelo Airbnb e pelo ClassPass competem com soluções ou recursos da Maçã. Certamente veremos os desdobramentos dessa e de outras histórias em breve…

Publicidade

via 9to5Mac