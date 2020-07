Apple é questionada sobre delimitação de fronteiras em seus mapas no Kosovo

No fim do ano passado, a Apple afirmou que reavaliaria, com mais cuidado, territórios em áreas de disputa geopolítica para melhor delimitar fronteiras de países/regiões em seus mapas — medida anunciada em decorrência de uma mudança na Crimeia, local disputado pela Rússia e pela Ucrânia.

Agora, a gigante de Cupertino se vê em meio a mais uma polêmica territorial, desta vez no Kosovo, um país com reconhecimento limitado localizado na península dos Bálcãs. As informações são do The Seattle Times.

Atualmente, o Kosovo é representado como parte da Sérvia na plataforma de mapeamento da gigante de Cupertino (que nem mesmo reconhece seu nome). Contudo, o país declarou independência em 2008, sendo reconhecido por 100 países, incluindo os Estados Unidos — a Sérvia, porém, não reconhece o Kosovo como um território independente.

Em uma publicação no Twitter, a ministra das Relações Exteriores do Kosovo, Meliza Haradinaj, disse que escreveu uma carta ao CEO da Apple, Tim Cook pedindo ao executivo que “tomasse medidas imediatas para apresentar corretamente as fronteiras internacionalmente reconhecidas do Kosovo em seus mapas”.

On July 23rd, I’ve written an official letter of request to @Apple CEO @tim_cook to take immediate steps to correctly present #Kosovo’s internationally recognized borders in its AppleMaps Service. Due action expected. pic.twitter.com/QreouxYxk1 — Meliza Haradinaj (@MelizaHaradinaj) July 26, 2020 Em 23 de julho, escrevi uma carta de solicitação oficial ao CEO da @Apple, @tim_cook, para tomar medidas imediatas que apresentassem corretamente as fronteiras internacionalmente reconhecidas do #Kosovo em seu serviço AppleMaps [sic]. Aguardo providências.

A questão do Kosovo não ser reconhecida como um território independente pela Apple foi alvo de discussões no Reddit e de publicações nos fóruns da Maçã. Há também uma petição do Change.org que considera a ausência das fronteiras do país “muito preocupante”.

Kosovo no Google Maps (à esquerda) e nos Mapas da Apple (à direta).

Vale notar que no Google Maps, serviço concorrente da Apple, o Kosovo é delimitado como território disputado com linhas pontilhadas — bem mais de acordo.