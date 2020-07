Apple encabeça lista da Forbes com as marcas mais valiosas do mundo em 2020

Pela enésima vez, a Apple liderou a lista das marcas mais valiosas do mundo divulgada anualmente pela Forbes. De acordo com a revista americana, a marca da gigante de Cupertino vale agora US$241,2 bilhões — um aumento de 17% em relação ao ano passado, quando também havia ocupado o primeiro lugar.

No geral, o ranking das cinco empresas mais valiosas do mundo continua o mesmo da lista de 2019, com Google, Microsoft, Amazon e Facebook seguindo a Apple. Enquanto as marcas das três primeiras empresas apresentaram crescimentos no último ano, o Facebook viu seu valor cair 21%.

No total, as 100 marcas mais valiosas do mundo valem US$2,54 trilhões, sendo que mais da metade delas estão sediadas nos Estados Unidos — seguido por Alemanha, França, Japão e Suíça. Além disso, o setor de tecnologia responde, atualmente, por 20% do total de empresas listadas.

De acordo com a Forbes, a próxima lista (com base no ano fiscal de 2020) poderá ser bastante diferente da recém-divulgada, já que as consequências econômicas provocadas pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) continuam afetando diversas empresas ao redor do mundo.

Por falar em pandemia, mesmo com as restrições impostas nas linhas de produção chinesas no começo do ano e a consequente queda nas vendas, a Apple conseguiu expandir seus negócios no país em torno de 32% — superando até mesmo a Huawei. Além disso, as principais concorrentes chinesas da Maçã, como Vivo, Oppo e Xiaomi, tiveram quedas de dois dígitos no crescimento ano a ano.

Embora a Maçã esteja no topo da lista de marcas mais valiosas, vale lembrar que a empresa caiu três posições no ranking deste ano das maiores empresas do mundo (Global 200), também publicado pela Forbes.

via Business Insider

