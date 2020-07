Atualmente, quatro instituições financeiras oferecem suporte ao Apple Pay no Brasil: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Porto Seguro. O que os apps delas têm em comum? Suporte ao Wallet do iOS, a fim de facilitar a validação dos cartões para o serviço de pagamento da Apple.

Pois, recentemente, o leitor Matheus Alano nos informou que uma atualização do aplicativo do banco next adicionou suporte ao Wallet.

@MacMagazine Apple Pay no Next? Será? Não tinha a Wallet na App Store antes. # pic.twitter.com/Z3zcbGZyh4 — Matheus Alano (@alano_matheus) July 25, 2020

Como falamos acima, a única explicação para um aplicativo de banco suportar o Wallet do iOS é justamente para dar suporte ao Apple Pay.

O banco next, caso você não saiba, é o braço digital do Bradesco, que já é parceiro do Apple há um bom tempo.

Há alguns meses, comentamos que leitores conseguiram cadastrar cartões de crédito American Express (cuja operação no Brasil também é do Bradesco) no Apple Pay por um momento; depois, confirmamos que tudo não passou de um teste interno do banco.

Levando em conta ainda que testes parecidos foram feitos com cartões de crédito e de débito do Neon, é bem possível que Bradesco (com os cartões AMEX), next e Neon estejam se preparando para fazer parte de uma nova leva de lançamentos do Apple Pay no Brasil.

O MacMagazine entrou em contato com a assessoria de imprensa do banco next, que nos deu a seguinte declaração:

No momento ainda não temos a parceria fechada com Apple Pay, mas já está nos planos.

A Apple não autoriza seus parceiros a comunicar uma novidade dessas sem que tudo esteja praticamente pronto para o lançamento. Tudo indica que teremos novidades — o problema é quando, já que tudo depende de um alinhamento com a Apple. E isso, como sabemos, pode demorar.

No mais, como sempre, vamos torcer para que outros bancos tradicionais/digitais (CAIXA, Santander, Inter, C6, etc.) e fintechs (Nubank, Trigg, entre outros) também entrem na jogada. 😉