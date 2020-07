Os Primetime Emmy Awards (não confunda com os Daytime Emmy Awards) é o prêmio máximo da televisão norte-americana, e o Apple TV+ estreou em grande forma na premiação: em seu primeiro ano de elegibilidade, o serviço de streaming de vídeos da Apple conquistou 18 indicações para as suas séries — algumas delas nas principais categorias da noite. Como lembrou a própria Apple, trata-se de um recorde para um serviço em seu ano de estreia.

Como não poderia deixar de ser, “The Morning Show” (o medalhão dessa leva inicial da Maçã) foi a produção mais indicada. Apesar de ter ficado de fora da principal categoria da noite (Melhor Série de Drama), a série conquistou indicações para cinco dos seus atores, uma de direção e outras duas em design.

Outras produções da Maçã indicadas ao Emmy incluem “Central Park”, “Defending Jacob”, “The Elephant Queen” e “Beastie Boys Story” e “Home”.

Confiram abaixo todas as indicações do Apple TV+:

“The Morning Show”

Melhor Ator numa Série de Drama – Steve Carell

Melhor Atriz numa Série de Drama – Jennifer Aniston

Melhor Ator Coadjuvante numa Série de Drama – Billy Crudup

Melhor Ator Coadjuvante numa Série de Drama – Mark Duplass

Melhor Ator Convidado numa Série de Drama – Martin Short

Melhor Direção numa Série de Drama – Mimi Leder

Melhor Design de Produção para um Show Contemporâneo Narrativo

Melhor Design de Títulos

“Central Park”

Melhor Performance de Dublagem – Leslie Odom Jr.

“Defending Jacob”

Melhor Música-Tema Original de Títulos – Ólafur Arnalds

Melhor Fotografia numa Minissérie ou Telefilme – Jonathan Freeman

“The Elephant Queen”

Melhor Narração – Chiwetel Ejiofor

“Beastie Boys Story”

Melhor Documentário ou Especial de Não-Ficção

Melhor Edição num Programa de Não-Ficção

Melhor Edição de Som num Programa de Não-Ficção ou Reality Show

Melhor Mixagem de Som num Programa de Não-Ficção ou Reality Show

Melhor Roteiro num Programa de Não-Ficção

“Home”

Melhor Composição Musical para Séries Documentais ou Especiais

A lista completa de indicados do Emmy 2020, incluindo os concorrentes da Apple em cada categoria, pode ser vista aqui [PDF].

Ainda que notáveis, as 18 indicações da Apple neste primeiro ano de elegibilidade não são nada se comparadas às das gigantes da indústria: a Netflix foi a líder do ano, com absurdas 160 indicações, enquanto a HBO ficou com 107 — sua minissérie “Watchmen”, inclusive, foi a produção mais lembrada pelos votantes, com 26 indicações.

A cerimônia do Emmy 2020 ocorrerá no dia 20 de setembro — em formato ainda não definido, mas com apresentação de Jimmy Kimmel. Quem vai assistir?

Atualização, por Eduardo Marques 28/07/2020 às 20:44

Anteriormente havíamos falado em 15 indicações; corrigimos o artigo incluindo as 3 que estavam de fora.