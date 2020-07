Cantor da banda BTS — que tem patrocínio da Samsung — é flagrado usando iPhone

Eu realmente ainda não sei como as pessoas cometem esse tipo de ato falho, mas não cabe a mim julgar. 😛

Jeon Jung-kook, cantor e membro da banda BTS (uma das mais famosas do universo K-Pop), se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter na manhã de hoje. O motivo? Bem, o grupo fechou recentemente um contrato com a Samsung — a marca sul-coreana lançou inclusive o Galaxy S20+ BTS Edition e o Galaxy Buds+ BTS Edition.

O problema? Jung-kook resolveu twittar mas esqueceu que estava usando o iPhone. E, como o Twitter mostra o aparelho que a pessoa usa para postar…

Percebendo o “Twitter for iPhone”, ele tratou de apagar o tweet, mas a gente sabe que nada some na internet, não é mesmo? Em pouco tempo, os termos “JUNGKOOK”, “Twitter for iPhone” e “HE DELETE IT” ganharam o mundo.

A zoação, então, começou:

*jeon jungkook postando um vídeo com twitter for iphone*



samsung nesse momento: pic.twitter.com/1P7FNHTR1J — mah; ♡ tata (@kiwtaehyungz) July 28, 2020

jungkook chegando na próxima reunião com a samsung depois de ter postado um video no twitter pelo iphone pic.twitter.com/5VTbwcxbh6 — 𝐚𝐧𝐞. to bloq nao dá unf (@hopesiner) July 28, 2020

NÃO ACREDITO QUE

EU PERDI O JUNGKOOK POSTANDO UM COVER E APAGANDO PORQUE ELE POSTOU PELO IPHONE QUE ÓDIOOOOO pic.twitter.com/xCD84gTJUD — ⁷KTH¹ BTS (@jikookne) July 28, 2020

a samsung depois de ter lançado um celular do bts, ter contrato com eles e mesmo assim ver que eles ainda usam o iphone pic.twitter.com/yUjPmZ1gMh — 𝐚𝐧𝐞. to bloq nao dá unf (@hopesiner) July 28, 2020

Samsung: não acredito q vc fez isso, como pôde?

BTS: me desculpa, foi sem querer

Samsung: depois de tudo q fiz por vc?? é isso q me dá em troca??

BTS: fiz tudo pensando em vc, eu juro, vc é melhor…#JUNGKOOK @BTS_twt pic.twitter.com/CkxqSv63gn — тяιρℓє 7 || Tɾɣɪɲʛ ɲơƭ ƭơ ƒɾєʌƙ ơυƭ (@_lonvely_) July 28, 2020

O fato é que essa não foi a primeira e dificilmente será a última vez que algo assim acontece. 😜

