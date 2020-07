Futuros AirPods poderão usar também condução óssea para melhorar o áudio

No último episódio do nosso podcast, discutimos sobre o que poderia melhorar na próxima geração dos AirPods Pro. Bem, uma patente recente da Apple mostra algo que nós não pensamos.

Publicidade

O invento de número 10.728.649, registrado no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office, ou USPTO), é descrito como “estimulação de áudio por múltiplos caminhos usando compressores de áudio”, mas isso acaba não dizendo muito sobre a proposta da patente em si, que me parece bem promissora.

Conforme explicou o AppleInsider, a ideia da patente é que futuros fones da Apple tirem proveito da tecnologia de condução óssea para fornecer áudio em uma variedade de situações nas quais fones de ouvido normais não conseguem ser muito eficazes, combinando essa condução óssea com a transmissão de som normal (pelo ar).

Só para deixar claro, existem soluções no mercado que transmitem áudio por condução óssea. O diferencial desses acessórios é que eles precisam apenas entrar em contato com pontos específicos na cabeça do usuário (normalmente atrás da orelha), enviando assim o som para o crânio e para o ouvido, onde as vibrações então são traduzidas em som. É, por exemplo, como o finado Google Glass funcionava.

Publicidade

Fazendo isso, as pessoas conseguem deixar as orelhas em si livres, sendo possível escutar tudo ao seu redor normalmente — pense num Modo Ambiente dos AirPods Pro, só que real, já que o canal auditivo está completamente desobstruído. 😛

É claro que existem algumas desvantagens na condução óssea, como a capacidade de trabalhar em altas frequências. Mas, ao juntar os dois, a Apple poderia oferecer uma solução muito bacana com ótimos diferenciais.

Pessoas com danos nos ouvidos, por exemplo, poderiam escutar numa boa usando fones assim. No mais, caso a Apple consiga criar AirPods totalmente à prova d’água, esse tipo de transmissão por condução óssea funciona bem debaixo d’água — ótimo para quem adora nadar e gostaria de ouvir músicas/podcasts ou qualquer outra coisa enquanto faz seu exercício.

Publicidade

Na patente, a Apple explica que os sinais de áudio podem ser filtrados e compactados em três categorias: componentes de alta, média e baixa frequência. Um sinal combinado dos componentes de baixa/média frequência seria transmitido pelo crânio (condução óssea), mas o componente de alta frequência seria transmitido pelo ar.

A patente ainda sugere que o sistema de condução pelo ar (ou seja, o tradicional, que conhecemos) é construído de forma a não bloquear o canal auditivo. Resumindo, o invento da Apple combina o melhor dos dois mundos. Agora, se estamos falando de algo viável, aí são outros quinhentos…

AirPods Pro de Apple Preço à vista: R$2.024,10

Preço parcelado: em até 12x de R$187,42

Característica: fones sem fio com cancelamento de ruído

Lançamento: outubro de 2019