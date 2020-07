Curte um bom e velho sudoku? Então você vai adorar a nova criação de Zach Gage, designer de jogos célebre por seus títulos de lógica e matemática: Good Sudoku.

O jogo é descrito como um “sudoku inteligente” pensado exatamente para dispositivos móveis — incluindo todos os elementos que você precisa para jogá-lo de forma precisa, como a ferramenta de anotar “possibilidades” dentro de uma determinada caixinha antes de definir um número definitivo para ela.

Você pode escolher o seu nível de habilidade no jogo, desde o extremamente fácil até o basicamente impossível. E, mais legal ainda, o jogo quer que você avance: o aplicativo conta com um “assistente” baseado em inteligência artificial, que aprende suas técnicas de jogo e dá dicas com base nisso para que você possa aprender novas habilidades e avançar no preenchimento dos números; essas dicas são exibidas de acordo com o seu nível de habilidade e o tipo de jogo.

O aplicativo é inteligente, também: ele conta com recursos para manter a jogatina simples (como uma ferramenta que completa o último quadro de uma seção com o único número possível, quando você completar os demais) e ainda traz a opção de importar e exportar tabuleiros — o que dificilmente será necessário, considerando que são mais de 70 mil embutidos no jogo.

Good Sudoku está disponível gratuitamente na App Store, e requer uma compra interna de R$15 para desbloquear todas as suas funções. Bom divertimento!

