Gráfico do dia: o poder combinado da Apple, da Amazon, da Alphabet e do Facebook

Vocês frequentemente acompanham aqui no site posts sobre recordes no valor das ações da Apple, mas o Axios publicou ontem um gráfico bem interessante comparando a performance dela com outras gigantes de tecnologia ao longo dos últimos cinco anos.

Publicidade

Confira:

Logo de cara, percebemos que os valores de mercado somados da Apple, da Amazon, da Alphabet (controladora do Google) e do Facebook dão hoje US$5 trilhões — ou algo em torno de R$26 trilhões.

Mas eles trouxeram também outros números e curiosidades bacanas:

Publicidade

Há apenas cinco anos, as outras seis companhias do Top 10 valiam cerca de 90% do market cap somado das quatro primeiras. Hoje, elas não passam de 75% — ou seja, as Top 4 valorizaram-se ainda mais.

— ou seja, as Top 4 valorizaram-se ainda mais. No último ano, as Top 4 tiveram uma receita combinada de US$773 bilhões (mais de R$4 trilhões). Isso equivale ao PIB da Arábia Saudita.

(mais de R$4 trilhões). Isso equivale ao PIB da Arábia Saudita. As quatro gigantes têm hoje, em caixa, US$420 bilhões (quase R$2,2 trilhões).

(quase R$2,2 trilhões). Dos 4,6 bilhões de humanos hoje conectados à internet, a G Suite do Google tem hoje 2 bilhões de usuários, o Facebook superou 2,6 bilhões de usuários ativos por mês, a Apple contabiliza 1,5 bilhão de dispositivos em uso no mundo e a Amazon já revelou ter mais de 100 milhões de assinantes Prime só nos EUA.

Será que veremos alguma dessas bolhas estourar, num futuro próximo? 🤔