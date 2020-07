LG brigará forte com Samsung no fornecimento de telas para iPhones este ano

Por muitos anos, a Apple foi refém da Samsung no fornecimento de telas para iPhones. Mas parece que as coisas começarão a melhorar significativamente em 2020.

De acordo com uma reportagem do Nikkei , a Apple já encomendou à também sul-coreana LG ao menos 20 milhões de telas OLED que equiparão a linha “iPhone 12”.

A matéria cita especificamente o “iPhone 12” de 6,1 polegadas, que poderá inclusive se chamar “iPhone 12 Max”. Além dele, teremos segundo rumores um “iPhone 12” de 5,4 polegadas, um “iPhone 12 Pro” de 6,1 polegadas e um “iPhone 12 Pro Max” de 6,7 polegadas — todos eles com telas OLED.

Eu até entendo a LG entrar na jogada fornecendo displays para os modelos mais em conta (“não-Pro”), mas seria estranho ela fornecer para o “iPhone 12” de 6,1 polegadas, mas não para o de 5,4 polegadas. Quem sabe por ser um tamanho de tela totalmente novo na linha, não sei.

Outra fornecedora que estava cotada para dividir esses pedidos com a Samsung era a chinesa BOE Display, mas noticiamos em meados de junho que as telas dela aparentemente não passaram pelos controles iniciais de qualidade da Apple.

A Samsung continuará com a maior parte dos pedidos, mas se as informações do Nikkei estiverem certas, a LG estará quintuplicando o seu fornecimento de telas para a Apple em 2020. Ou seja, o jogo está começando a virar.

