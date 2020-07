Nos últimos anos, Apple, Google e Facebook renderam-se às críticas e lançaram ferramentas de controle de uso, focadas em crianças e adultos, para limitar o vício em seus produtos e serviços. A Microsoft tinha ficado de fora do bolo — até agora: a gigante de Redmond disponibilizou hoje o aplicativo Family Safety para iOS e Android.

O aplicativo, que tinha sido anunciado em março passado, permite que o usuário administre controles parentais e limites de uso para as crianças em serviços no ecossistema da Microsoft — o app integra-se a computadores Windows, à plataforma Xbox, ao navegador Edge e a certas aplicações da Microsoft no Android, por exemplo.

É possível, por exemplo, configurar limites máximos de uso para cada dispositivo ou serviço e receber uma notificação caso a criança solicite um tempo extra — você pode conceder extensões que vão de 15 minutos a até 3 horas, se quiser. O app traz também um resumo da atividade dos pequenos, com histórico de navegação e tempo de uso em cada aplicativo.

Dentro do app, você pode ainda configurar aplicativos e jogos inapropriados, que ficarão longe do alcance das crianças; para o navegador Edge, especificamente, é possível bloquear também sites e conteúdos específicos.

Por fim, um recurso de localização permite que você rastreie e localize as crianças (e todos os membros da família em geral); é possível compartilhar a localização permanentemente ou em momentos específicos, além de verificar os lugares frequentemente visitados por cada membro da família.

O Microsoft Family Safety está disponível gratuitamente na App Store.