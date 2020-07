Opera 70 chega com busca dentro de abas e painel melhorado de favoritos

A equipe do Opera continua trabalhando numa boa constância para trazer recursos ao navegador — no mês passado, sua 69ª versão trouxe integração ao Twitter, novos widgets e melhorias para o alternador visual de abas; agora, chegamos ao Opera 70 com ainda mais novidades.

Para início de conversa, o painel de favoritos e histórico está mais inteligente, com uma barra de busca facilmente acessível — ótima para você encontrar qualquer página favorita ou visitada recentemente de forma rápida.





A ferramenta de buscar em abas ficou ainda melhor: agora, uma seção no topo dos resultados mostra abas recentemente fechadas. Além disso, você pode buscar outros elementos além de URLs e títulos: ao digitar uma palavra-chave qualquer, o navegador retornará os resultados dentro das abas, pesquisando no conteúdo de cada página.

Por fim, o Opera 70 traz ainda mais ícones para os workspaces, para que você personalize sua experiência ainda mais profundamente. A atualização já está no ar e pode ser baixada no site da Opera.