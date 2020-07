Os AirPods caem da sua orelha? Participe da nossa pesquisa!

Quem acompanha o nosso podcast sabe que o Breno e o Edu me sacaneiam bastante com a história de os AirPods Pro caírem da minha orelha — da orelha esquerda, isto é.

O Breno, especificamente, nunca conseguiu usar os AirPods normais e está se dando muito bem com o novo formato dos AirPods Pro. Comigo é o contrário: os primeiros AirPods não caíam da minha orelha por nada.

Eu tenho perfeita noção de que o caso do Breno com os AirPods normais não era único. Nós inclusive recebemos vários relatos de leitores, muito antes de os AirPods Pro serem lançados, que não conseguiam se adaptar ao uso deles e que caíam de suas orelhas.

Mas algo me diz que esse problema piorou, sim, com os AirPods Pro, e por isso resolvemos fazer uma pesquisa com vocês sobre o assunto. É bem rapidinha, e vocês podem responder por esse link ou logo abaixo:

Em breve, é claro, publicaremos os resultados em um novo artigo aqui no site. 😉

