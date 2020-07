Aplicativo Apple Store ganha aba “Para Você” e um comparador de iPhones

O aplicativo oficial de compras da Apple ganhou boas novidades!

Agora, na versão 5.9, temos uma nova aba intitulada “Para você” a qual mostra seus dispositivos, o status de pedidos, serviços, reservas e até mesmo dá dicas de produtos.

Além disso, o Apple Store ajuda usuários que estão indecisos sobre qual iPhone comprar, mostrando um comparativo com todos os modelos, apresentando os diferenciais para o aparelho que você tem atualmente — ao menos aqui, contudo, essa opção nos leva ao Apple.com em vez de apresentar todas as informações no próprio app.

Vale notar que, por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o agendamento para as sessões do Today at Apple estão suspensos. Todavia, é possível visualizar os vídeos do Today at Apple at Home que a empresa está produzindo nesse período diretamente pelo app — com direito a legenda e tudo. 😉

