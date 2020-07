Belíssima Apple Central World será inaugurada em Bangkok nesta sexta-feira; confira fotos oficiais

Nós já tínhamos visto algumas imagens preliminares na semana passada e, ainda ontem, foram divulgadas fotos da segunda loja da Apple em Bangkok (capital da Tailândia), já com os tradicionais tapumes frontais retirados.

Hoje, a Maçã confirmou que inaugurará a loja nesta sexta-feira (31/7), às 10h da manhã pelo horário local, e divulgou as primeiras fotos oficiais da Apple Central World.

Embora, como falamos, essa seja a segunda loja da cidade, ela será a nova flagship e a maior em área.

O núcleo arquitetônico da Apple Central World segue outras localidades modernas da Maçã, com fachada totalmente em vidro, amplo pé direito e uma bela escada em espiral — mas esta já circunda talvez o elemento mais marcante dessa loja, que é uma estrutura central de madeira que também abriga um elevador cilíndrico exclusivo revestido em aço inoxidável polido a espelho.

Visitantes poderão entrar na loja pelos seus dois andares, sendo que o superior faz conexão direta com o Skytrain e com o maior shopping de Bangkok.

A praça externa oferece um local para a comunidade se reunir, com bancos e grandes árvores Terminalia ao redor do espaço que parecem complementá-lo graças às enormes vitrines.







A Apple Central World também contará com todos os principais elementos de lojas recentes, incluindo um Forum (onde serão realizadas sessões do Today at Apple), uma Boardroom (sala destinada a empreendedores, desenvolvedores e donos de negócios locais) e uma Video Wall com um telão de alta resolução.

A nova loja terá um staff de 130 pessoas, que falam 17 idiomas diferentes. Obviamente, neste período de pandemia, todas as medidas de segurança impostas pela Apple continuam em vigor — incluindo diminuição na capacidade de pessoas no interior para distanciamento social, uso obrigatório de máscara e verificação de temperatura na entrada.