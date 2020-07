Itens autografados por Steve Jobs, como sabemos, são deveras raros: o cofundador da Apple relutava em distribuir autógrafos justamente por temer que eles fossem utilizados como itens de leilão e coisas do tipo — o que, ironicamente, causou o efeito contrário de jogar lá para cima o preço dos poucos artefatos assinados por ele.

O mais novo exemplo do fenômeno não foge à regra: a capa de um exemplar da revista Fortune, de 1989, será leiloada pela agência Nate D. Sanders Auctions, com lance mínimo de US$11 mil (ou cerca de R$57 mil). A capa, destacando Jobs e uma reportagem sobre seu comando da NeXT, traz uma dedicatória com sua tradicional assinatura em minúsculas: “To Terry – steve jobs”.

O mais legal de tudo, entretanto, é a história por trás do autógrafo. O tal do Terry era motorista de uma empresa de limusines na Califórnia durante os anos 1980 e conduziu Jobs diversas vezes ao longo dos anos. Terry, sabendo da aversão do executivo a autógrafos, relutou em fazer o pedido por muito tempo — até que, um dia, reuniu coragem e pediu para que Jobs assinasse a capa da Fortune para ele.

Jobs deu o autógrafo, mas não ficou muito satisfeito: pouco depois, ligou para a empresa de limusines e reclamou do pedido. Não sabemos se Terry foi demitido, mas ao menos ele pôde ficar com a revista que, décadas depois, engordará sua conta bancária em algumas dezenas de milhares de dólares. 😛

O “pacote” do leilão traz ainda um certificado de autenticidade e um documento atestando o desempenho de Terry, o motorista, durante seu primeiro ano na empresa de limusines — para comprovar que a história dele é verdadeira. Quem vai?

