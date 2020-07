Há cerca de dois anos, o Google anunciou o Google One como forma de reunir todos os seus planos de armazenamento em um só — ou seja, você simplesmente escolheria o seu plano de armazenamento na nuvem e teria esse espaço dividido entre todos os serviços da empresa, como o Gmail, o Google Drive, o Google Fotos e o Docs.

Agora, o Google One está para ficar ainda melhor: a gigante de Mountain View anunciou que tornará alguns dos seus recursos totalmente gratuitos. E, mais legal ainda, o serviço ganhará um aplicativo próprio para iOS — com capacidade, inclusive, de fazer backup do seu iPhone e/ou iPad.

Quando o aplicativo estiver disponível, você poderá utilizá-lo para fazer o backup de fotos, vídeos, contatos e eventos do calendário do seu aparelho. A ferramenta de backup poderá, inclusive, ser usada no plano gratuito do Google One, que dá 15GB de armazenamento ao usuário — lembrando que, naturalmente, esse espaço será preenchido rapidamente pelos arquivos do seu aparelho.

Os planos pagos do Google One têm preços amigáveis — há opções de R$7 (100GB), R$10 (200GB) e R$35 (2TB) mensais, com descontos caso você faça o pagamento anual. Eles trazem ainda suporte especializado e opção de compartilhamento familiar, em que você pode dividir o espaço com até cinco outros membros da sua família.

O aplicativo do Google One, que já existe no Android, também serve como uma “central” para você administrar seu armazenamento em todos os serviços do Google. Além do backup, ele conta com um assistente que ajuda a apagar arquivos velhos ou pouco acessados, dá a opção de eliminar spam do Gmail e permite que você faça o upgrade (ou downgrade) do seu plano em poucos segundos.

Segundo a empresa, o aplicativo do Google One para iOS será disponibilizado “em breve”; já no Android, as mudanças chegarão nestes próximos dias. Muito legal, não?