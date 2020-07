Grupos agora podem ouvir playlists e podcasts no Spotify à distância

Assinantes do Spotify Premium agora podem ouvir simultaneamente (e à distância) playlists e podcasts com seus amigos, onde quer que eles estejam. A novidade foi implantada num novo recurso (ainda em fase de testes) chamado “Sessão em Grupo” (“Group Session”) do serviço de streaming, lançado em maio passado.

Tudo o que você precisa fazer é clicar/tocar no menu “Conectar”, no canto inferior esquerdo da tela de reprodução, e selecionar a opção “Iniciar uma sessão”. Lá, você pode compartilhar o link da sessão (por meio de apps de mensagens) ou, então, mostrar o código QR que pode ser digitalizado pelos convidados.

Tanto o criador da sessão quanto os convidados podem pausar, reproduzir, pular e selecionar músicas na fila, além de adicionar opções próprias usando os controles padrão. Caso alguém pause ou mude de faixa, isso também acontecerá em todos os dispositivos conectados.

Vale lembrar que, como trata-se de um recurso em fase de testes, pode ser que nem todas funções estejam disponíveis no momento.

Em uma nota relacionada, ainda ontem informamos que agora é possível enviar áudio do Spotify para Mac ao Chromecast.

