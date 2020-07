Leaker aposta em “iPhones 12” e novos iPads em outubro

O leaker Jon Prosser chegou com tudo ao cravar o lançamento do novo iPhone SE. De lá para cá, contudo, ele vem falando muita coisa sobre futuros AirPods, “Apple Glass”, softwares profissionais da Apple para iPads e mais. Um que ele falhou miseravelmente, contudo, envolve o possível retorno do AirPower.

Ou seja, ainda que ele tenha um bom histórico (o Apple Track fala, por enquanto, em uma taxa de acerto de 78%), é bom sempre não acreditarmos cegamente em tudo que lemos por aí em vindo de leakers. Dito isso, Prosser corroborou hoje a ideia de que os “iPhones 12” pintarão apenas em outubro, junto a novos iPads.

iPhone 12

New iPads



October — Jon Prosser (@jon_prosser) July 29, 2020

Ele não deixou claro, entretanto, se está se referindo à apresentação dos produtos (algo que o site japonês Macotakara comentou recentemente) ou ao lançamento deles em si (um atraso já indicado por diversos veículos).

Paralelamente, Akash Palkhiwala (CFO da Qualcomm, parceira da Apple) disse em entrevista à Reuters que sua empresa espera por uma receita menor no próximo trimestre devido ao “atraso no lançamento de um flagship” — possivelmente se referindo ao iPhone, como disse o AppleInsider.

A Qualcomm, como informamos, fez as pazes com a Apple e voltará a fornecer modems para a Maçã utilizar em seus aparelhos — rumores dizem que os “iPhones 12”, os quais provavelmente contarão com suporte a redes 5G, serão equipados com o modem X60.

Aos poucos, esse cenário de atraso vai ficando mais claro…