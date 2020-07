Parallels Access 6 ganha suporte a mouse no iPad; Parallels Toolbox 4 traz novos recursos

A Parallels, desenvolvedora do popular software de virtualização homônimo, atualizou recentemente o Parallels Access e a ferramenta Parallels Toolbox — tanto para macOS quanto para Windows — com novos recursos.

Parallels Access 6

O Parallels Access 6, a versão mais recente do software que permite controlar remotamente Macs e PCs a partir de dispositivos móveis, agora oferece suporte completo a mouses e trackpads em iPads — incluindo compatibilidade com diversos gestos e formatos de cursor, que se adaptará de acordo com o que é exibido na tela.

Também ficou mais fácil obter o Parallels Access em dispositivos móveis a partir de um novo código QR, o qual é enviado diretamente da aba de compartilhamento do iPhone/iPad e escaneado por outro dispositivo — bem como para instalá-lo, remotamente, em outras máquinas.

Há, ainda, um novo recurso chamado “Ajuda Pessoal” para simplificar o processo de virtualização. Mais precisamente, caso alguém (como um técnico) precise acessar virtualmente sua máquina, ele simplesmente lhe enviará um link, o qual fornecerá automaticamente acesso seguro ao computador — sem procedimentos e senhas complexas.

Se você nunca usou o Parallels Access antes, é possível testá-lo gratuitamente. Após o período de avaliação, é necessário assiná-lo por um ano (R$76) ou dois anos (R$120); há, ainda, um plano empresarial anual (R$182).

Parallels Toolbox 4

Já o Parallels Toolbox 4, utilitário com diversas ferramentas que facilitam certas ações em Macs e PCs, ganhou ainda mais recursos — alguns deles exclusivos para macOS ou Windows.

Entre as novidades, estão: tempo de pausa (macOS e Windows), conversor de unidades (macOS e Windows), pesquisa aprimorada (macOS e Windows), janela na parte superior (Windows), gerenciador de janelas (macOS), mostrar Mesa (Desktop) (macOS) e fechar aplicativos (Windows).

Também é possível testar gratuitamente o Parallels Toolbox 4 ou, então, assiná-lo por R$70/ano.